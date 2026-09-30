Confirman pelea del Canelo Álvarez en Arabia Saudita

• Se dio a conocer que la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Christian Mbilli sí se llevará a cabo en la ciudad de Riad, Arabia Saudita

México.- Ante las versiones que colocaban un posible cambio de sede a Las Vegas debido a las tensiones que hay hoy en día en Medio Oriente, se dio a conocer que la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Christian Mbilli sí se llevará a cabo en la ciudad de Riad, esto como parte de la función especial de la Riyadh Season en Arabia Saudita.

Teniendo como sede a la Royal Lounge-ANB Arena, la organización de la pelea entre el boxeador mexicano y su oponente de origen franco-camerunés anunció la venta de entradas para todas aquellas personas interesadas en asistir al combate que finalmente se llevará a cabo el próximo 31 de octubre.

Este evento titulado «La noche México contra el mundo» promete una función llena de emociones y drama, sobre todo porque el Canelo Álvarez busca volver a convertirse en campeón mundial, ya que también estará en juego el título mundial supermedio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Para el caso de México, el combate únicamente se podrá ver a través de la plataforma DAZN, la cual es dueña de los derechos de transmisión del evento, el cual ocurrirá alrededor de las 18 horas, tiempo de la CDMX, mientras que la pelea se llevará a cabo a las tres de la mañana, tiempo de Arabia.

El regreso del Canelo a los cuadriláteros estaba programado a realizarse el pasado 12 de septiembre; sin embargo, debido a una serie de problemas personales que enfrentó el mexicano, su preparación se vio mermada, por lo que se decidió retrasar la pelea hasta finales del mes de octubre, esto con el objetivo de evitar una posible cancelación.

Finalmente, en cuanto a la venta de boletos, esta inició de manera oficial, logrando cotizar hasta los 106.67 dólares el boleto más caro para ver la pelea del Canelo contra Mbilli en la ciudad de Riad.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial