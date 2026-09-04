Condonan multas y recargos a taxis y colectivos

– Finanzas y Movilidad ofrecen 100% de condonación en adeudos vehiculares de 2024 y años anteriores al transporte público –

La Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Movilidad y Transporte de Chiapas anunciaron la condonación del 100 por ciento en multas y recargos por adeudos vehiculares correspondientes a 2024 y años anteriores para taxis y colectivos.

El beneficio aplica sin importar el año o modelo de la unidad y busca facilitar que los transportistas regularicen sus pagos pendientes y continúen con sus actividades de manera formal.

La Secretaría de Finanzas habilitó el pago en línea a través de su portal oficial y también mediante su chatbot de WhatsApp, con el objetivo de agilizar el trámite y reducir traslados a oficinas.

Una vez cubierto el adeudo, la Secretaría de Movilidad y Transporte realizará la revisión de la documentación y, si se cumplen los requisitos establecidos, continuará con el procedimiento para entregar los efectos valorados correspondientes.

Las dependencias señalaron que la medida está dirigida al sector del transporte público concesionado, particularmente taxis y colectivos que mantienen adeudos acumulados.

La condonación abarca únicamente multas y recargos, por lo que los transportistas deberán cubrir los conceptos principales pendientes para completar su regularización.