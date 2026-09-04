Concluyen diplomado para mandos policiales

– La Useps cerró la capacitación enfocada en dirección, coordinación y toma de decisiones dentro de corporaciones –

La Secretaría de Seguridad del Pueblo clausuró el Diplomado en Alta Dirección en Mando Policial, dirigido a fortalecer la preparación de quienes tienen responsabilidades de dirección, coordinación y toma de decisiones dentro de las corporaciones de seguridad.

La capacitación fue impartida a través de la Universidad de Seguridad Pública del Sureste y reunió a participantes que combinaron sus funciones de servicio con horas de estudio y preparación.

Durante la ceremonia de clausura, el subsecretario Vial Preventivo y de Turismo, Guillermo López Murúa, reconoció el esfuerzo de quienes concluyeron el diplomado y destacó la importancia de contar con mandos mejor preparados para responder con mayor eficacia ante las necesidades de la ciudadanía.

La SSP señaló que la formación también incluyó aspectos relacionados con liderazgo, responsabilidad, cercanía y atención a la población, además del cumplimiento de las funciones operativas.

La dependencia, encabezada por Óscar Alberto Aparicio Avendaño, informó que continuará impulsando procesos de capacitación y profesionalización para mandos y elementos de seguridad.

El objetivo, indicó, es mejorar la capacidad de respuesta y fortalecer la toma de decisiones dentro de las instituciones encargadas de la seguridad pública en Chiapas.