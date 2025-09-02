Concanaco y Airbnb digitalizan negocios locales

• El acuerdo busca integrar a pequeños comercios y proveedores a la cadena de valor turística

México.- La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) busca una estrategia con la firma Airbnb hacia el Mundial de Futbol 2026.

A través de la digitalización de los negocios y puede crecer un turismo con beneficios económicos directos en comunidades locales.

El acuerdo busca integrar a pequeños comercios y proveedores a la cadena de valor turística a través de las Cámaras Nacionales de Comercio en Pequeño (Canacope), con apoyo en herramientas digitales, capacitación y acompañamiento especializado.

Entre las acciones destacan campañas como “México para los mexicanos”, enfocada en dinamizar el turismo interno y el consumo local; el impulso al comercio en barrios y colonias; “La Gran Escapada Futbolera”, que ligará experiencias de viaje con el Mundial 2026, así como la promoción de un turismo responsable y sustentable.

Esta colaboración de Concanaco explicaron incluye la exploración de experiencias turísticas locales en Airbnb, vinculando anfitriones con autoridades locales para generar más oportunidades económicas.

