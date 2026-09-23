Conagua vigila zona de baja presión frente a Chiapas

– El sistema podría formarse frente a Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con 60% de probabilidad de desarrollo ciclónico –
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene vigilancia sobre una zona de baja presión que podría formarse frente a las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con potencial para desarrollar un ciclón tropical en el océano Pacífico.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el sistema mantiene 60 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos siete días, por lo que continuará bajo monitoreo mientras evoluciona frente al litoral del sur del país.
La vigilancia ocurre mientras el huracán Polo alcanzó categoría cinco en la escala Saffir-Simpson frente a las costas del Pacífico mexicano. A las 09:00 horas de este martes, su centro se ubicaba a unos 335 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 550 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.
Polo presenta vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora, rachas de hasta 325 kilómetros por hora y se desplaza hacia el norte a cuatro kilómetros por hora.
Su amplia circulación mantiene pronóstico de lluvias intensas en Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, además de precipitaciones muy fuertes en zonas de Jalisco. También se prevé oleaje elevado y fuertes rachas de viento en costas del Pacífico.
Las autoridades pidieron mantenerse atentos a los avisos del SMN y de Protección Civil ante posibles deslaves, crecida de ríos, desbordamientos e inundaciones.