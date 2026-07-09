Con Comedor Móvil, Paco Chacón cumple a familias

– El programa llegó a la colonia 2 de Febrero con alimentos calientes para apoyar la economía familiar –

Con el Comedor Móvil, Paco Chacón llevó apoyo directo a familias de la colonia 2 de Febrero, en Tuxtla Gutiérrez, donde el programa acercó alimentos calientes y nutritivos a personas que necesitan un respaldo en medio de una economía cada vez más pesada.

La visita formó parte de las acciones de la Secretaría del Humanismo para ayudar al gasto diario de los hogares chiapanecos. Durante el recorrido, Chacón convivió con vecinas y vecinos beneficiarios, escuchó sus necesidades y destacó que el programa busca llegar al territorio, no quedarse en el discurso.

El funcionario señaló que esta iniciativa responde a la visión humanista del gobernador Eduardo Ramírez, enfocada en acercar servicios útiles a las colonias y atender problemas reales de la población. “La esperanza se construye con el pueblo”, expresó al remarcar que las necesidades deben escucharse de frente.

Paco Chacón sostuvo que el contacto directo con la ciudadanía permite fortalecer programas que sí generan alivio en las familias. Añadió que cuando el servicio llega a la gente, las acciones se vuelven más claras y tienen mayor impacto.

Finalmente, reiteró que la Secretaría del Humanismo seguirá cumpliendo con las familias chiapanecas mediante programas que apoyen una mejor alimentación y ayuden a cuidar el bolsillo, porque la palabra se honra con hechos y el humanismo se demuestra en territorio.