– Pobladores de Ocosingo y Chilón peregrinarán el sábado desde Patria Nueva; temen daños a ríos, bosques y tierras –

Comunidades choles de Ocosingo y Chilón anunciaron una peregrinación para rechazar la construcción de la autopista San Cristóbal–Palenque, conocida como la carretera de las Culturas. Los pobladores señalan que la obra amenaza los ríos, los bosques, el agua y los territorios donde viven.

La movilización está convocada para el sábado 28 de noviembre, a las 8:00 de la mañana, con salida en el Crucero Patria Nueva. Participarán habitantes de los ejidos Patria Nueva, San José el Contento, Sibaca y San Marcos, además de la comunidad San Nicolás, todos de Ocosingo, así como de Pinabetal, en Chilón.

El Movimiento en Defensa de la Vida y de la Tierra (Modevite) acompañará la peregrinación. La convocatoria lleva el mensaje: “Sumemos nuestros pasos, corazones y palabras para respaldar el rechazo a la autopista”.

De acuerdo con la información difundida, la construcción de la carretera comenzó hace dos años y presenta un avance considerable, especialmente entre Palenque y Ocosingo. En ese tramo ya se observan partes pavimentadas y maquinaria en operación.

Las comunidades buscan hacer visible su rechazo mientras continúan los trabajos. En el pronunciamiento no se detallan afectaciones específicas ya comprobadas, pero los participantes sostienen que el proyecto pone en riesgo recursos naturales y tierras de las que depende su vida comunitaria.