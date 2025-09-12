Comunero pide juicio de restitución de la casa de Noroña en Tepoztlán

• Un comunero de Tepoztlán afirmó que él y su familia se sienten amenazados por el senador Gerardo Fernández Noroña

Morelos.- Un comunero de Tepoztlán, Morelos, pidió iniciar un juicio de restitución de la casa que compró el senador Gerardo Fernández Noroña.

La propiedad tiene un valor de 12 millones de pesos y se ubica en el Valle de Atongo, zona de alta plusvalía.

Este fin de semana sesionó la Asamblea General de Bienes Comunales de Tepoztlán donde el comunero Rubén Tapia Gama se pronunció respecto a la casa de Noroña.

Refirió que cuando encabezó una protesta afuera del inmueble para exigir al senador que esclarezca qué hace ahí, este amenazó con que los manifestantes “la pasaríamos muy mal”.

Finalizada la asamblea, el comunero criticó que en vez de resolver el conflicto, Noroña se decidió por el amago y la bronca.

“Mi familia y yo nos sentimos amenazados por el senador Gerardo Fernández Noroña tras sus declaraciones por habernos manifestado afuera de la Casa del Silencio, para exigirle que esclarezca la propiedad del lugar”, subrayó.

Tapia Gama recordó que prácticamente todo Tepoztlán es de carácter comunal, lo que obliga a celebrarse dos asambleas en presencia de comuneros para obtener la constancia y cesión de derechos de las propiedades.

Son los comuneros quienes deciden si procede o no la posesión y cesión de derechos.

Pero en el caso de Fernández Noroña, puntualizó, desconoció al Comisariado de Bienes Comunales de Tepoztlán y señaló que entregaría la casa “en 99 años”.

La Asamblea General de Bienes Comunales de Tepoztlán indicó que el tema será abordado hasta octubre cuando el nuevo comité tome protesta.

El senador Gerardo Fernández Noroña, del partido Morena, adquirió una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos.

La propiedad consta de mil 201 metros cuadrados, de los cuales 259 son de construcción.

Cuenta con tres recámaras, una cocina, comedor interior y exterior, sala, oficina y jardín.

Está decorada con objetos artesanales de Michoacán, Guanajuato, Oaxaca y Jalisco, entre otros. Tiene una vista única hacia una montaña.

De acuerdo con la declaración patrimonial del senador de Morena adquirió la casa en noviembre de 2024.

Fernández Noroña afirmó que la propiedad es la que rentaba desde hace años y que la “estoy pagando a crédito”.

Sin embargo, el periodista Jorge García, de Emeequis, reveló que no se trata de un crédito hipotecario sino de un préstamo personal con una alta tasa de interés, toda vez que por su edad ya no es candidato a un crédito.

Con información de El Universal

Foto: El Sol de Cuernavaca