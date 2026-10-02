Comienza el registro de aspirantes

Desde el Sur

Armando Chacón

Comenzamos… Dos personajes de la vida política de Chiapas son los que tienen el tamaño para ocupar la oficina principal de la secretaria de Gobierno y Mediación. Fernando Bermúdez Velasco actual jefe de la oficina de Gubernatura y Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, secretario de Salud. Los dos son de probada capacidad y sobre todo lealtad, cuentan con la confianza del número uno. Vamos entrando ya en el segundo tramo del sexenio, el más difícil, por eso ERA necesita aliados que se partan el alma para sacar adelante los compromisos y principalmente, atajar los problemas, sin miedo y con inteligencia. Así las cosas…

Continuamos… Mario “Boquitas” Guillen terminará su ciclo como diputado presidente de la JUCOPO del Congreso de Chiapas, va como candidato a una diputación federal por el distrito X con cabecera en Villaflores, esa fue la orden. Este personaje ya se sentía despachando como titular en la secretaria General de Gobierno y Mediación, porque decía, para buscar la candidatura a la gubernatura en el 2030. También renuncia Dulce Rodríguez Ovando, va por una Curul federal también. Se prevé que Carlos Morales presente su renuncia para ir en busca de una diputación federal…

Seguimos… Deberían haberle fincado responsabilidades a este funcionario que se ha caracterizado, en su andar en los puestos públicos, de ser prepotente, grosero, perverso, corrupto. El “Cuatrero” Jorge Enrique Hernández Bielma, “brillante” subsecretario de Gobierno, ha demostrado estar hastiado en ese puesto, no da resultados, en nada ayuda a la gobernabilidad, no tiene capacidad. Después de haber corrido groseramente de una mesa de dialogo al alcalde de Metapa, Luis Salgado Cervantes, reunión que se llevaba a cabo en ese municipio donde la primera autoridad es el edil y no el funcionario de marras. Hernández Bielma el “Cuatrero” debió ser corrido del cargo e inhabilitado por muchos años por haberle faltado el respeto a un presidente municipal, recordemos que aún tiene cuentas pendientes en el COBACH donde durante su paso como director general, dicen se desvió muchos millones de pesos, su riqueza es inexplicable. El oportunista de Jorge Enrique Hernández Bielma, sueña con ser el sucesor de Dulce Rodríguez Ovando. El “Cuatrero” de la Frailesca, no tiene capacidad para ser titular de la dependencia más importante en el gabinete de la Nueva ERA…

Terminamos… Ulises Grajales Niño, el depredador de mujeres aún sigue en la calle muy campante, mientras la victima sigue delicada de salud física y mental. Con antecedentes de asesino, recordemos que, en el 2012, asesinaron dentro de su rancho a Edgardo Hernández Corzo, hechos donde estuvo involucrado el depredador Ulises Grajales. Un tipo de esta calaña, con historial delictivo se le premia con un puesto de dirección en el COBACH, un plantel académico, poniendo en peligro a las y los alumnos. Dicen que ya lo destituyeron del puesto, pero no lo han castigado. ¿El Fiscal Llaven explicó a través de su página electrónica que Grajales tenía abierta una carpeta de investigación, y? Si fuera un ciudadano de a pie ya estuviera hasta crucificado para demostrar la eficacia de la aplicación de la justicia en Chiapas. Lo destituyeron porque ordenó el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, mientras la inútil directora de esa institución Viridiana Figueroa García se encontraba en Tapachula en campaña, obsesionada en ocupar la Silla China. Ulises Grajales Niño debe estar recluido en un penal donde están los reos de alta peligrosidad, la vida de la afectada corre peligro… Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.