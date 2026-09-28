Combo para Tuxtla

DESDE EL SUR

Armando Chacón

Comenzamos… Combo político para la capital de Chiapas. Los candidatos que aparecerán en las boletas en las elecciones del 2027, Carlos Morales Vázquez a la diputación federal, Ángel Torres a la diputación local y Paco Chacón a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez. Tripleta ganadora. El partido verde y el PT los esperan con los brazos abiertos. En la disputa por las Curules en San Lázaro, en los 13 distritos electorales federales de Chiapas ya se amarró la alianza “Juntos haremos Historia”, PT, PVEM y Morena van juntos.

Continuamos… Para bien o para mal Mario “Boquitas” Guillen ya dio a conocer los resultados de la llamada “Tómbola de la Paridad de Género”, Un total de 62 municipios fueron asignados obligatoriamente para que las planillas y candidaturas sean encabezadas exclusivamente por mujeres y 61 municipios restantes quedaron en la categoría de «libres», lo que significa que los partidos políticos podrán postular indistintamente a un hombre o a una mujer. Destaca que, en los pueblos originarios, Chamula, Chilón, Tila, Chenalhó y Zinacantán, libres y en Santiago el Pinar, San Andrés Duraznal y Tapalapa, serán para mujeres.

Seguimos… En Comitán “La madre patria”, será mujer la próxima alcaldesa y ya tiene nombre y apellido, María del Carmen Vázquez Velasco. En Tapachula también será mujer. Viridiana Figueroa García se cree la iluminada del felino para ocupar los próximos tres años la silla china. Cuidado, después de que Yamilito dejará un municipio destrozado, con muchos rezagos, sucio, a oscuras y en manos de la delincuencia, esto podría ocasionar que el mandamás de un golpe de timón y cambie de parecer debido a la falta de capacidad y liderazgo de la cobachénse. En la tierra de San Francisco de Asís, Tonalá, no saben si será gavilán o paloma. Las que sí se apuntaron para la contienda interna son “la Gaviota” Judith Torres Vera, dueña de la secretaria de Pesca, “la Miss Puerto Arista” Azucena Arreola Trinidad y “la Camarona” Faride Abud García. MANACO ni con respiración artificial revive. Así las cosas.

Terminamos… Mucho cuidado debe tener el IEPC y los organismos responsables de organizar y vigilar estas elecciones del 2027. A pocas horas de que el Congreso del Estado diera a conocer el resultado de la famosa “tómbola” municipios de la Sierra de Chiapas como Chicomuselo empezaron a inconformarse, dicen que hay una sola candidata y que las demás serán de relleno. Se refieren a la esposa de Raúl Fuentes Gutiérrez, ex alcalde de ese lugar por el PVEM. Esto ha ocasionado molestia e inconformidad, los líderes de organizaciones, comisariados y agentes municipales no están de acuerdo en apoyar únicamente a Angélica Gabriela Meza Thomas, la señora de Fuentes. La inconformidad crece entre la militancia del partido del poder. Allá gritan que la gente es libre de apoyar al partido y candidata que quieran y no solo a una de tal partido, así dicen ellos. Por eso el IEPC debe atender las inconformidades en municipios como Chicomuselo, antes que está practica se repita y menos usar el nombre de instituciones para manipular y engañar a los ciudadanos. En otro municipio donde también están inconformes es en Simojovel donde no quieren que sea mujer la candidata. El edil Agenor Domínguez, alias “El Pollo” quiere imponer a su mujer Floridalma Torres como la futura alcaldesa. En la Tierra del Ámbar repudian a Floridalma debido a que ostenta la presidencia del DIF, pero se siente la jefa del gabinete municipal y da órdenes a los funcionarios, en muchas ocasiones para apoyar a sus amistades y perjudicar a quien creen sus enemigos y lo más grave, ella maneja los recursos municipales a su antojo, el marido es un mandilón. En Simojovel no permitirán que “El Pollo” herede a su mujer el cargo de presidenta municipal. Debido a que en el partido Morena existe el acuerdo de que las esposas, concubinas, hermanas de los actuales ediles, no pueden ser candidatas para sucederlos en el cargo, aquí “El Pollo” y Floridalma han fingido un divorcio, pero siguen viviendo juntos, este par de pillos quieren sorprender a todos, pero el pueblo los conoce muy bien. Los partidos de oposición aprovecharán esta situación para impulsar a una dama que sea honesta para ganar esa elección. Celebración en grande de los priistas de Larrainzar, Zinacantán, San Juan Cancuc, Nicolas Ruiz y Chamula, después de conocer los resultados de la Tómbola donde en esos municipios van “libres”, es decir, seguirán gobernando hombres. En estos municipios nunca ha gobernado una mujer, estos datos los tiene el INE-IEPC. En tanto en los municipios de la Concordia, Ixtapa, Tila, Totolapa, Sabanilla, Acala, Tumbalá, Huitiupán, los caciques seguirán imponiendo ediles o alcaldesas, como más les convenga a esos perversos… Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.