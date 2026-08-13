﻿Colombia contabiliza ya 281 muertos y 379 desaparecidos por el terremoto

• Abelardo de la Espriella resaltó que la búsqueda de los desaparecidos es la “prioridad” del Gobierno de Colombia en estos momentos

EFE

Colombia.- Las autoridades colombianas elevaron este jueves a 281 la cifra de fallecidos en el terremoto de magnitud 7.4 registrado el lunes y agregaron que hasta el momento se han contabilizado 3 mil 971 personas heridas y 379 desaparecidas.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio a conocer estos datos en una comparecencia ante los medios en la que resaltó que la búsqueda de los desaparecidos es la “prioridad” del Gobierno en estos momentos.

“La situación es compleja, pero estamos utilizando toda nuestra capacidad” y la de otros países que han ofrecido ayuda y cumplido con los estándares correspondientes, aseguró De la Espriella. “Nuestra prioridad es salvar vidas”, agregó.

Según los datos recopilados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el balance humano de la tragedia se completa con 44 mil 936 familias y 102 mil 105 personas damnificadas en 426 municipios de 15 departamentos del país.

“Mi corazón está con los familiares de las víctimas y con las personas que siguen desaparecidas”, afirmó el presidente, que tomó posesión de su cargo apenas tres días antes del terremoto.

El terremoto dejó además 127 edificios colapsados, 65 mil 841 viviendas averiadas y 10 mil 677 destruidas, detalló De la Espriella, que ha preferido centralizar en el Ejecutivo la gestión comunicativa de la tragedia.

Asimismo, se han visto dañados 236 centros de salud, 2 mil 136 centros educativos, mil 168 centros comunitarios, 198 vías, 71 acueductos, 34 puentes vehiculares, 12 puentes peatonales y cinco aeropuertos.

Para afrontar esta situación, que el propio De la Espriella calificó la víspera de “crisis”, el presidente anunció el primer plan de reconstrucción tras el terremoto, en el que tendrá un papel primordial el sector privado.

“Necesitamos a la empresa privada para reconstruir entre todos a Colombia, porque esta patria la reconstruimos entre todos los colombianos”, dijo el mandatario en una declaración a medios en el Palacio de San Carlos, sede del Ejecutivo en Bogotá.

De la Espriella explicó que se ha reunido con las principales empresas del sector de la construcción y con distintos gremios porque este “momento histórico” requiere “del concurso de todos los colombianos” y, en especial, de la “empresa privada”, que ha dado en este “momento aciago” un “paso al frente”.

El movimiento telúrico, con epicentro en San José del Palmar (oeste de Colombia), fue el mayor sufrido en el país en lo que va de siglo. Desde entonces se han registrado más de un centenar de réplicas perceptibles, con al menos dos por encima de magnitud 4.0.

Con información de EFE

Foto: EFE/ Juan Augusto Cardona