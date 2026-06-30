Colectivos chocan y dejan ocho lesionados en Tuxtla

– El percance ocurrió en el Libramiento Norte; los pasajeros fueron atendidos sin heridas de gravedad mayor –

Ocho personas resultaron lesionadas tras el choque de dos colectivos del transporte público sobre el Libramiento Norte, a la altura del cruce con la Calzada al Sumidero, en Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con los primeros informes, las unidades con números económicos 8608 y 5803 colisionaron cuando circulaban por esa zona de la capital. El impacto provocó la movilización de paramédicos, elementos de Tránsito y personal de emergencia, que acudieron para atender a los pasajeros y ordenar la circulación.

Los heridos recibieron atención en el lugar. Según los reportes iniciales, ninguno presentó lesiones de gravedad ni heridas que pusieran en riesgo su vida, por lo que el saldo quedó en golpes y afectaciones menores entre los ocupantes de las unidades.

El accidente generó complicaciones viales en el carril de baja velocidad, por lo que las autoridades realizaron labores para agilizar el paso de los automovilistas y evitar otro percance en ese tramo del Libramiento Norte.

Las unidades involucradas quedaron bajo revisión de las autoridades correspondientes, que se encargarán de deslindar responsabilidades por el choque.