Colectivo exige cambiar movilidad tras atropellamiento

– COPDCHIS pidió una mesa de trabajo, reparación del daño y transporte accesible para personas con discapacidad –

Después del atropellamiento de un adulto mayor con discapacidad motriz y auditiva en Tuxtla Gutiérrez, el Colectivo de Personas con Discapacidad Chiapas exigió que el caso no quede solo en indignación y obligue a revisar de fondo la movilidad en la capital.

La organización señaló que lo ocurrido el siete de julio en la avenida Central y 6ª Poniente dejó al descubierto las barreras que enfrentan todos los días las personas con discapacidad y los adultos mayores para moverse en calles, cruces, banquetas, paraderos y unidades del transporte público.

A través de un pronunciamiento, COPDCHIS pidió a las autoridades estatales y municipales implementar acciones inmediatas para garantizar accesibilidad y seguridad vial. También solicitó la reparación integral del daño para la víctima, con atención médica, rehabilitación, compensación y medidas que eviten hechos similares.

El colectivo planteó programas permanentes de capacitación para concesionarios y choferes del transporte público en derechos humanos, movilidad y atención a personas con discapacidad. Además, pidió mejorar la infraestructura urbana con criterios de diseño universal.

“Garantizar una movilidad segura e incluyente constituye una obligación legal de las autoridades”, sostuvo la organización.