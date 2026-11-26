– La unidad habría sufrido una falla en los frenos sobre Calzada Los Almendros; pasajeros tuvieron crisis nerviosa –

Un colectivo de la ruta 7 se impactó contra una tortillería sobre la Calzada Los Almendros, en Tuxtla Gutiérrez, este miércoles.

La unidad de transporte público terminó fuera de control y golpeó la fachada del negocio, presuntamente después de quedarse sin frenos.

El choque causó daños en el frente del establecimiento y en el propio colectivo. La fuerza del impacto provocó momentos de tensión entre quienes viajaban en la unidad; algunos pasajeros presentaron crisis nerviosa, aunque los primeros reportes no señalaron personas con lesiones de gravedad.

Tras el accidente, elementos de Tránsito acudieron al lugar para revisar las condiciones en que quedó el vehículo y recabar información sobre lo sucedido. También comenzaron las diligencias para establecer cómo ocurrió el percance y determinar las responsabilidades correspondientes.

No se informó cuántos pasajeros viajaban en el colectivo ni si había personas dentro de la tortillería al momento del impacto.

Las autoridades deberán esclarecer qué provocó que la unidad saliera de control y terminara contra el negocio. (Foto: Chiapas Comunica)