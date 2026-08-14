﻿Colapsan vialidades en Ecatepec, Coacalco y Tecámac por intensas lluvias

• La acumulación de agua también afectó la operación del Mexibús, que suspendió temporalmente el servicio

México.- Intensas lluvias provocaron inundaciones y severas afectaciones viales en municipios del Edomex, principalmente en Ecatepec, Coacalco y Tecámac, donde automovilistas y usuarios del transporte público enfrentaron complicaciones para desplazarse.

En Ecatepec, uno de los puntos más afectados es Avenida Nacional, donde se reportan importantes acumulaciones de agua desde la zona de Herrería hasta Venta de Carpio, por lo que se recomienda evitar la vialidad ante el riesgo de quedar varado.

La acumulación de agua también afectó la operación del Mexibús, que suspendió temporalmente el servicio en el tramo comprendido entre Ojo de Agua y Central de Abasto, debido a las condiciones de la vialidad.

Personal del Operativo Tormenta realiza trabajos para atender la emergencia, entre ellos labores de desazolve y reducción de los niveles de agua. Mientras personal de Tránsito y Monitores Viales Ecatepec apoya en las zonas con mayor afectación.

También se reportó lluvia intensa sobre la avenida José López Portillo, a la altura de Parque Residencial, donde la visibilidad y las condiciones de circulación se complicaron por la precipitación.

En Coacalco y Tecámac se registran igualmente lluvias de intensidad considerable, con encharcamientos que afectan diferentes vialidades y generan tránsito lento, por lo que autoridades y cuerpos de emergencia mantienen recorridos preventivos.

Ante estas condiciones, se recomienda a los automovilistas disminuir la velocidad, evitar ingresar a zonas donde se desconozca la profundidad del agua y extremar precauciones, particularmente quienes circulan en motocicleta.

Las autoridades mantienen vigilancia en las principales vialidades para atender posibles anegamientos y auxiliar a conductores y usuarios del transporte público que pudieran quedar afectados por el incremento de los niveles de agua.

Con información de Quadratín

Foto: @FerCruzReporter