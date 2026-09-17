Coche de Estafeta choca y deja un lesionado

– El choque ocurrió en la entrada de la colonia Popular Democrática Chiapaneca; paramédicos atendieron la emergencia –

Un vehículo de la empresa de paquetería Estafeta estuvo involucrado la tarde de este jueves en un fuerte accidente registrado en el municipio de Tonalá, a la altura de la entrada de la colonia Popular Democrática Chiapaneca.

De acuerdo con reportes difundidos por usuarios en redes sociales, al menos una persona habría resultado lesionada tras el percance. Hasta el momento no se ha precisado la gravedad de las lesiones ni cuántas personas viajaban en la unidad.

Paramédicos acudieron al sitio para brindar atención a los afectados, mientras autoridades realizaron las labores correspondientes en la zona. La movilización se concentró en el acceso a la colonia, donde quedó el vehículo involucrado en el accidente.

Hasta ahora no se han dado a conocer las causas exactas del choque ni si participaron otras unidades. Tampoco se informó si fue necesario trasladar a la persona lesionada a algún hospital o si recibió atención únicamente en el lugar.

Mientras continuaban las maniobras en el sitio, las autoridades solicitaron atender las indicaciones del personal desplegado para evitar otro percance y permitir la atención de las personas involucradas.