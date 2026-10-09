Cobach recauda más de 872 mil pesos para el Teletón

– La campaña superó en 12% la recaudación de 2025 y reconoció a las zonas Costa, Centro Fraylesca y Sierra Fronteriza –

El Colegio de Bachilleres de Chiapas recaudó 872 mil 90 pesos con 25 centavos durante la campaña de boteo Teletón–Cobach 2026 “Por eso te quiero”, con lo que superó en 12 por ciento el monto obtenido el año pasado.

La cifra fue presentada durante el cierre institucional realizado en el auditorio Luis Donaldo Colosio de las oficinas centrales del Cobach. La directora general, Viridiana Figueroa García, entregó de manera simbólica el cheque a Eduardo Estrada Molina, director del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Chiapas.

Durante el acto también fueron reconocidas las coordinaciones de zona con mejores resultados en la jornada de recaudación. Costa obtuvo el primer lugar, Centro Fraylesca quedó en segundo y Sierra Fronteriza alcanzó el tercero.

Figueroa García agradeció la participación de estudiantes, docentes, personal administrativo, directivos y de las nueve coordinaciones de zona que se sumaron a la campaña. Señaló que el valor de la actividad también está en fortalecer la solidaridad y la inclusión dentro de la comunidad escolar.