Cobach: ¿educación o trampolín político?

PUNTO Y COMA;

Roger Laid

El COBACH debería estar concentrado en una sola tarea: educar. Sin embargo, alrededor de la dirección general, encabezada por Viridiana Figueroa García, comienzan a surgir cuestionamientos que merecen una explicación pública y, sobre todo, una revisión institucional.

Circulan señalamientos sobre un eventual proyecto político en Tapachula y sobre el presunto uso de actividades institucionales para fortalecer imagen personal. A ello se suma el traslado del Encuentro Estatal del COBACH a Tapachula, cuando -según lo señalado- originalmente estaba previsto en Tuxtla Gutiérrez, así como modificaciones de fecha y gastos en más de una ocasión. La versión difundida sostiene que se buscaba hacer coincidir el evento con la presencia del gobernador, quien finalmente no acudió debido a su agenda.

Nada de esto constituye, por sí mismo, una prueba de irregularidad. Pero sí plantea preguntas legítimas: ¿quién tomó esas decisiones?, ¿cuánto costaron los cambios?, ¿con qué justificación se realizaron?, ¿y qué relación tienen con la actividad institucional del Colegio de Bachilleres de Chiapas?

La preocupación aumenta cuando una institución que atiende a miles de jóvenes puede convertirse, por acción u omisión, en plataforma para posicionamientos personales. Si existen recursos públicos destinados a fortalecer una imagen política, deben revisarse y transparentarse peso por peso.

También resulta necesario observar el papel del SUICOBACH, encabezado por Esdras Humberto de León Pinto. La relación entre sindicato y dirección general debe mantenerse dentro de cauces institucionales y en beneficio de trabajadores y estudiantes, no convertirse en una dinámica de silencios, acuerdos o conveniencias de tipo económica del cual pronto presentarán las pruebas que por lógica pondrán de cabeza al multi cuestionado dirigente.

Sin embargo, además de las pruebas. Se trata también de exigir rendición de cuentas. La instancia llamada secretaria Anticorrupción debe revisar cualquier señalamiento que involucre recursos públicos, y el IEPC debe permanecer atento si existen elementos que pudieran relacionarse con promoción personalizada, actos anticipados o utilización de recursos públicos con fines político-electorales. (algo así como las lonas y espectaculares donde aparece la funcionaria estatal).

Viridiana Figueroa tiene una responsabilidad educativa, no una plataforma política. Si quiere construir un proyecto electoral, tendrá que hacerlo con recursos propios y fuera de la estructura institucional. El COBACH no puede ser trampolín de nadie.

LÍDER DEL SUICOBACH “NEGOCIANTE”

Esdras Humberto de León Pinto encabeza el SUICOBACH desde 2021 y concluirá su periodo en 2027. Su gestión enfrenta cuestionamientos de sus mismos trabajadores por demandas laborales pendientes, falta de información sobre negociaciones y señalamientos sobre transparencia en el manejo de recursos sindicales. Estos señalamientos no acreditan por sí mismos un desvío, pero sí exigen cuentas claras. El principal problema del sindicato es el distanciamiento con parte de su base y la falta de información financiera y de resultados suficientemente accesible.

PUNTOS SUSPENSIVOS…

No se trata de intervenir la autonomía sindical (porque va a brincar don Esdras). Se trata de exigir el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo. Si existen dudas sobre el manejo de las cuotas y del patrimonio del SUICOBACH, los trabajadores tienen derecho a conocer las cuentas y solicitar que sean revisadas conforme a la ley y a los estatutos sindicales. Y por cierto don Esdras Humberto de León Pinto ¿Dónde están los informes semestrales de 2021 a 2026, los ingresos por cuotas, los egresos, las actas de aprobación y, en su caso, las auditorías practicadas al patrimonio del SUICOBACH? ¿A quién le informa? Estaremos atentos porque la manifestación de hoy que reunió a cientos comprometió hasta a la directora general lo que indica que no está usted operando bien.