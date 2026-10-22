Cobach deja sin nacional a atletas tras relevo directivo

– La delegación no viajará a Durango por trámites pendientes; Viridiana Figueroa dejó el cargo para buscar una alcaldía –

La delegación deportiva del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) no viajará a los Juegos Nacionales “Gigantes de Corazón”, previstos del 26 al 30 de octubre en Durango. La cancelación ocurrió después de la salida de Viridiana Figueroa García de la dirección general, en medio de señalamientos por trámites y transporte que quedaron sin resolver.

Figueroa dejó el cargo el 17 de octubre y al día siguiente se registró como aspirante de Morena a la alcaldía de Tapachula. Antes había anunciado el regreso del Cobach a la competencia nacional, luego de varios años de ausencia.

Indra Ruth Toledo Coutiño asumió la dirección el 19 de octubre y, según la información difundida, encontró pendientes la inscripción, el expediente y los arreglos necesarios para trasladar a los estudiantes. Ante la cercanía del evento, se decidió suspender la participación.

La noticia afectó especialmente al equipo femenil del plantel 07 de Palenque, clasificado por primera vez. Sus integrantes entrenaban desde las cuatro de la mañana y algunas familias ya habían pagado pasajes y preparación. Aseguran que recibieron el aviso por teléfono, sin explicación escrita.

Mientras en el plantel se habló de inseguridad y en la coordinación regional de problemas de entrega-recepción, la exdirectora no ha fijado una postura pública sobre la cancelación.