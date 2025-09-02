CNN estrena ‘Seasons’, serie sobre las tendencias que moldean la cultura global

• Seasons, nueva serie de CNN, explora las marcas más deseadas en el mundo a fin de comprender a las personas, la artesanía y la innovación

Estados Unidos.- Este septiembre, CNN estrena Seasons, una serie que profundiza sobre las tendencias que moldean la cultura global en moda, viajes, gastronomía, tecnología, diseño y arte.

Seasons explora las marcas más deseadas en el mundo a fin de comprender a las personas, la artesanía, la innovación y la estrategia que impulsan los artículos más buscados y las actividades más demandadas.

En el primer episodio, la modelo y directora creativa Hikari Mori explorará cómo el imaginario cultural japonés sigue cautivando al mundo, combinando innovación con herencia y exclusividad con belleza cotidiana.

Llevará a los espectadores a la mente surrealista de Takashi Murakami con acceso exclusivo al estudio del artista en Tokio, donde se prepara para una nueva exposición en Seúl.

Hikari también descubrirá la perdurable elegancia de los artesanos textiles tradicionales y revelará cómo la distintiva estética japonesa ha influido en la cultura global.

Con restaurantes exclusivos, solo para referencias, y antiguos rituales sensoriales del té, el episodio se centrará en una demostración del profundo respeto por el arte, la narrativa y la singular capacidad de fusionar el pasado con el futuro en Japón.

“Me inspira profundamente la conciencia y la apreciación de las estaciones, y la profunda influencia que ejercen sobre la cultura y la tradición. En Japón, las estaciones ocupan un lugar central en la vida cotidiana, ya sea en el arte del haiku, la cultura gastronómica, los colores y las telas, o la elección de materiales. Muchos de los rituales y tradiciones del país siguen estrechamente ligados al ritmo de la naturaleza. Creo que en el mundo acelerado de hoy, podemos aprender a vivir con mayor significado observando cómo los artesanos japoneses crean en armonía con los ciclos estacionales. Es un honor para mí ser la narradora del primer episodio de Seasons de CNN, compartiendo esta conexión atemporal entre la naturaleza, la cultura y la creatividad”, señala Hikari Mori.

Seasons se estrenará este 6 de septiembre a través de CNN International.

Seasons captura lo que está de moda en este momento. No se trata solo de lujo, sino de los gustos cambiantes de una generación que valora la rareza, la relevancia y la historia por encima de todo. Capturando las tendencias que arrasan en todo el mundo, el público puede mantenerse al día con breves vídeos explicativos sobre lo que captura el momento o disfrutar de un programa de televisión hermoso y profundo”, dice Ellana Lee, vicepresidenta sénior, directora general de APAC y directora global de producciones de CNN.

El segundo episodio de Seasons se emitirá en diciembre y se centrará en Europa con un nuevo presentador y Reino Unido como protagonista.

Con información de SUN

Foto: CNN