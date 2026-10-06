﻿Cierran puertos en Veracruz y Guerrero; advierten fuertes lluvias

• Según el pronóstico meteorológico, se esperan lluvias intensas con puntuales torrenciales en Veracruz

López-Dóriga Digital

México.- La Secretaría de Marina (Semar) anunció el cierre de puertos en dos estados por el mal clima. En Guerrero se determinó prohibir la navegación a embarcaciones menores en Puerto Marqués.

En tanto, en Veracruz se suspendió la navegación a embarcaciones mayores en Tuxpan y a embarcaciones menores en Tuxpan, Cazones, Nautla y Tecolutla por un temporal de lluvias.

Autoridades federales advirtieron fuertes lluvias en las próximas horas en Veracruz, principalmente en las regiones norte y centro.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desplegaron la Misión de Enlace y Coordinación (ECO) en Veracruz.

Según el pronóstico meteorológico, se esperan lluvias intensas con puntuales torrenciales, de 150 a 250 milímetros.

Se activó el Comité Estatal de Emergencias y se instaló de manera permanente el Puesto de Comando en Poza Rica.

Como parte de las acciones de preparación interinstitucional, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina mantienen activos los planes DN-III-E y Marina en su fase preventiva.

Las fuerzas de tarea de los tres órdenes de gobierno han desplegado a su personal operativo en la zona norte del estado para realizar recorridos permanentes de verificación en áreas vulnerables.

Asimismo, se ejecutan operativos de alertamiento temprano mediante perifoneos preventivos en comunidades expuestas, y se supervisa de forma continua los niveles de los ríos en las cuencas de Poza Rica, Álamo y Tecolutla.

También se habilitaron refugios temporales, coordinando la distribución de insumos alimenticios, de abrigo, limpieza e higiene para las familias que habiten en las regiones con probabilidad de tener efectos.

La CNPC exhortó a la población a extremar precauciones y mantenerse pendiente de la información y alertas emitidas por autoridades de Protección Civil.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: PC Veracruz