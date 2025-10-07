Ciclón Priscilla en el pacífico podría afectar México 

• El ciclón tropical Priscilla podría formarse este fin de semana, causando fuertes lluvias en tres estados, por lo que se mantiene monitoreo

México.- El Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre una nueva zona de baja presión en el pacífico con un 90 por ciento de probabilidades de convertirse en el ciclón tropical Priscilla afectando los costas de algunos estados de la República Mexicana.

De acuerdo con el reporte más reciente, este fenómeno se encuentra actualmente a 485 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y tiene una probabilidad del 70% de desarrollo ciclónico en 48 horas y del 90% en 7 días.

La trayectoria de la zona de baja presión indica que de convertirse en ciclón podría causar afectaciones en los estados del Colima, Jalisco y Michoacán.

Con su actual ubicación y la interacción con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica en el Pacífico Sur Mexicano, se propiciarán lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Por otro lado, el SMN también monitorea otra zona de baja presión al noroeste de Bahamas y al Sur de Florida que actualmente a 981 kilómetros al noreste de Cabo Catoche, Quintana Roo y tiene un probabilidad de evolución del 10% en 48 horas y siete días.

Ademas, una onda tropical podría derivar en la formación de una zona de baja presión frente a la costa occidental de África que mantiene probabilidad de 20% para convertirse en ciclón.

Con información de 24 Horas

Foto: Conagua