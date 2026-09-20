Ciclistas protestan por reducción de acotamiento

– Afirman que la reducción del espacio los obliga a circular entre vehículos y piden revisar la rehabilitación –

Grupos de ciclistas protestaron por las condiciones en las que quedó la carretera Tonalá–Puerto Arista, donde señalaron que los trabajos recientes redujeron el espacio de circulación y eliminaron los acotamientos que utilizaban para transitar con mayor seguridad.

De acuerdo con los inconformes, anteriormente la vía tenía mayor amplitud y contaba con espacios laterales que les permitían desplazarse fuera de los carriles principales. Ahora, aseguran, deben circular dentro del flujo vehicular, lo que consideran un riesgo adicional de accidente.

Durante la protesta, exigieron al Gobierno del Estado revisar las obras realizadas y pidieron que la rehabilitación abarque toda la carretera, incluidos los espacios laterales necesarios para quienes utilizan bicicleta.

Los manifestantes señalaron que continuarán haciendo pública su inconformidad mientras no exista una solución. También pidieron que las autoridades tomen en cuenta las condiciones de seguridad de todos los usuarios de la vía y no únicamente la circulación de vehículos automotores.

Hasta el momento no se ha informado sobre una respuesta oficial a las demandas planteadas por la comunidad ciclista.