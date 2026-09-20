Choque frontal deja dos lesionados

– Una tercera camioneta habría intentado rebasar; su conductor abandonó la unidad y escapó tras el accidente –

Dos personas resultaron lesionadas la mañana del sábado durante un choque frontal registrado sobre la carretera Comitán-Tzimol, a la altura del poblado Nueva Era.

En el accidente participaron un Chevrolet Corsa gris y una camioneta Dodge RAM roja, que terminaron con daños de consideración después del impacto.

De acuerdo con los primeros reportes, una tercera unidad, una camioneta Volkswagen blanca, también estuvo involucrada. Su conductor al parecer intentó realizar una maniobra de rebase y, tras el accidente, abandonó el vehículo y se dio a la fuga.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios a las personas lesionadas. Debido a las condiciones que presentaban, ambas fueron trasladadas de urgencia a un hospital para recibir atención médica.

Elementos de la Guardia Estatal también llegaron al sitio y realizaron labores de resguardo mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

Las unidades involucradas fueron retiradas de la carretera y trasladadas a un corralón. Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad ni el estado de salud de los lesionados.