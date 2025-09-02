Choque en autopista Las Choapas–Coita; hay muertos

– El accidente ocurrió en el kilómetro 144; una camioneta y un camión de Castores chocaron de frente –

Un fuerte accidente ocurrió la noche de este martes dos de septiembre en el kilómetro 144 de la autopista Las Choapas–Ocozocoautla, donde una camioneta y un camión de la empresa Transportes Castores chocaron de frente, provocando el cierre parcial de la vialidad.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil del municipio de Mezcalapa, Chiapas, quienes atendieron la emergencia y coordinaron las labores de auxilio. Aunque no se ha confirmado el número exacto de víctimas, reportes preliminares indican que el choque dejó personas fallecidas.

El impacto fue tan fuerte que ambas unidades terminaron severamente dañadas, lo que obligó a interrumpir el tránsito en uno de los carriles de la autopista mientras se realizaban las labores de rescate y limpieza.

Las autoridades competentes se hicieron cargo del levantamiento de evidencias para determinar las causas del percance. Hasta el momento no se ha informado si hubo sobrevivientes ni la identidad de las personas involucradas.

Tráileres y automovilistas quedaron varados en la zona, lo que generó largas filas y molestia entre conductores. Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un reporte oficial con detalles del accidente. (Foto: Redes sociales)