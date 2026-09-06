Choque deja personas arrolladas y chofer prensado

– El accidente ocurrió frente a la Central de Abastos; bomberos usaron equipo hidráulico para liberar al conductor –

Un accidente registrado el sábado sobre la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo, frente a la Central de Abastos, dejó varios trabajadores arrollados y al conductor de una camioneta prensado entre los fierros de su unidad.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta se impactó contra un vehículo de tres toneladas utilizado por trabajadores que realizaban labores de encarpetamiento en la zona.

Tras el choque, varios de los trabajadores resultaron afectados y fueron valorados por paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes posteriormente los trasladaron para recibir atención médica.

El conductor de la camioneta quedó atrapado entre la estructura dañada del vehículo, por lo que elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez acudieron con equipo hidráulico para realizar las maniobras de extracción.

Después de varios minutos, el hombre fue liberado y trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Hasta el momento no se ha informado la gravedad de las lesiones de los trabajadores ni del conductor. Tampoco se han establecido las causas exactas del accidente, por lo que las autoridades deberán determinar cómo ocurrió el impacto y deslindar responsabilidades.