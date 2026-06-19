﻿Choque de trenes en Inglaterra deja un muerto y al menos 89 heridos

• El primer ministro, Keir Starmer, aseguró en la red social X que los informes sobre la colisión ferroviaria son “tremendamente preocupantes”

Inglaterra.- Una colisión de dos trenes cerca de Bedford (centro de Inglaterra) ha dejado este viernes al menos una persona fallecida, identificada como el maquinista de uno de los convoyes, y decenas de heridos; según confirmaron las autoridades británicas.

La Policía Británica de Transporte (BTP, por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado que tenían constancia de que “varias personas” habían resultado heridas y que una persona había muerto tras la colisión de dos trenes en una vía ferroviaria al sur de Bedford, alrededor de las 17:15 hora británica (16:15 GMT o 10:15 de la mañana tiempo del centro de México) este viernes.

Posteriormente, el secretario general del sindicato británico de transporte RMT, Eddie Dempsey, confirmó que el fallecido en la colisión era el maquinista de uno de los trenes.

El Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra (EEAST) precisó que había por lo menos 89 heridos, de los cuales 11 personas tienen lesiones muy graves, otras 22 graves y 56 afectaciones leves.

El primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró en la red social X que los informes sobre la colisión ferroviaria son “tremendamente preocupantes”; y agregó: “Mis pensamientos están con la familia de la persona que, lamentablemente, ha perdido la vida, y con aquellos que han resultado gravemente heridos“.

El choque involucró a un tren de la compañía ferroviaria East Midlands Railway (EMR), proveniente de la ciudad inglesa de Corby en dirección a la estación londinense de St. Pancras, y que colisionó con un segundo convoy de la misma empresa que había salido desde Nottingham e iba hacia el mismo destino.

Se cree que el primer tren se detuvo debido a un fallo en el sistema de seguridad y que, posteriormente, el segundo colisionó con su parte trasera.

Imágenes y videos publicados en redes sociales muestran que uno de los trenes de EMR dañado tenía la inscripción de ‘Luton Express’, el encargado de hacer la ruta entre el aeropuerto de Luton (al norte de Londres) y la capital británica.

En una cuenta de la red social Bluesky, el usuario Pete Knapp, que se identifica como uno de los pasajeros, subió varias publicaciones con fotos y videos relatando que el accidente había sido “una colisión instantánea”, sin “bocinas, alertas, explosiones, ni signos de terrorismo“.

Knapp agregó que la parte delantera del tren, donde él viajaba, no había sufrido mayores daños, pero que el tercer vagón había descarrilado.

El servicio de ambulancias del Este de Inglaterra (EEAST) desplegó numerosos recursos en la zona, incluida una ambulancia aérea, para atender el accidente.

Los hospitales de Bedford y Luton, al norte de Londres, también informaron que estaban atendiendo el “incidente activo” relacionado con el accidente de tren, y pidieron a la población que evite acudir a urgencias salvo tener una emergencia médica de gravedad.

Del mismo modo, las autoridades de Bedfordshire instaron a amigos y familiares de los pasajeros que eviten acercarse a la zona del accidente; aunque de acuerdo con imágenes que circulan en línea, decenas de personas acudieron en las últimas horas hasta el límite del cordón policial.

Con información de EFE

Foto: (@EastEnglandAmb)