Choque de motocicleta deja una mujer sin vida

– El hombre que conducía la moto quedó herido y fue atendido por las corporaciones que acudieron al lugar –

Una mujer murió y un hombre resultó herido tras un accidente de motocicleta ocurrido sobre un camino de la comunidad Nuevo San Juan Chamula, en el municipio de Las Margaritas.

De acuerdo con los primeros reportes, la pareja viajaba en una motocicleta cuando el conductor perdió el control por causas que todavía son investigadas. La unidad salió de la carpeta asfáltica y terminó impactándose contra un señalamiento vial.

El golpe fue directo y dejó a la acompañante con una lesión grave en la cabeza. Cuando los cuerpos de auxilio llegaron al sitio, la mujer ya no tenía signos de vida, por lo que nada pudieron hacer para salvarla. El hombre que conducía la motocicleta quedó herido y fue atendido por las corporaciones que acudieron al lugar.

Versiones preliminares señalan que las personas involucradas podrían ser originarias de la comunidad Playón de la Gloria, municipio de Marqués de Comillas; sin embargo, esa información no fue confirmada de manera oficial.

Elementos de seguridad y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias en la zona del accidente. El cuerpo fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades.