Choque de cuatro vehículos deja cinco heridos

– El accidente ocurrió en la vía San Cristóbal-Comitán; Protección Civil, Bomberos y Guardia Vial acudieron a la zona –

Un accidente automovilístico registrado este domingo sobre la carretera San Cristóbal de Las Casas-Comitán de Domínguez, a la altura de la comunidad El Aguaje, dejó de manera preliminar cinco personas lesionadas y cuatro vehículos involucrados.

El percance movilizó a elementos de Protección Civil Municipal, Bomberos y Guardia Vial Preventiva, quienes acudieron al lugar para brindar atención a los afectados y mantener seguridad en el tramo carretero.

De acuerdo con el reporte preliminar de Protección Civil Chiapas, las cinco personas lesionadas se encontraban bajo valoración mientras continuaban las labores de atención en la zona.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas que originaron el accidente ni la mecánica exacta en la que se vieron involucradas las cuatro unidades.

La presencia de los vehículos y de los cuerpos de emergencia generó afectaciones momentáneas a la circulación, por lo que las autoridades pidieron a los automovilistas reducir la velocidad y extremar precauciones al pasar por El Aguaje.