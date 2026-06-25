Choque con tráiler deja cuatro muertos en Suchiate

– Dos motocicletas quedaron involucradas en el percance; una víctima murió calcinada tras incendiarse una unidad –

Cuatro personas murieron la tarde de este jueves en un fuerte accidente ocurrido sobre el libramiento de Suchiate, a la altura del puente por donde cruzan las vías del tren.

De manera preliminar, autoridades y cuerpos de emergencia confirmaron que en el percance estuvieron involucradas dos motocicletas y un tráiler, el cual terminó sobre el sentido contrario de la circulación. Hasta ahora no se estableció cómo ocurrió el choque ni si el tractocamión invadió el carril contrario.

Los primeros reportes señalan que entre las víctimas hay dos mujeres y, al parecer, dos hombres. Ninguna de las personas fallecidas había sido identificada de manera oficial durante las diligencias.

El impacto fue tan fuerte que una de las motocicletas se incendió. Una de las víctimas murió calcinada, mientras las demás quedaron sin vida en el lugar del accidente, antes de que los cuerpos de emergencia pudieran auxiliarlas.

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de las corporaciones de seguridad y de Servicios Periciales. Personal especializado realizó el levantamiento de los cuerpos y recabó indicios para la investigación.

El cierre parcial del área se mantuvo mientras avanzaban las diligencias.