Choferes reciben capacitación contra acoso en Chiapas

– La campaña llegó a varios municipios y colocó mensajes para prevenir agresiones contra mujeres usuarias –

La Secretaría de Movilidad y Transporte puso en marcha jornadas de información con operadores y usuarios para prevenir el acoso y el hostigamiento sexual dentro del transporte público en Chiapas.

Las actividades forman parte de la campaña “Prevenir para el Buen Vivir” y ya se realizaron en Cintalapa, Comitán, Copainalá, Palenque, Tonalá y Tuxtla Gutiérrez, entre otros municipios.

Durante los encuentros, personal de la dependencia habló con conductores sobre la necesidad de identificar conductas de acoso, hostigamiento y otras agresiones contra las mujeres que utilizan las unidades.

La estrategia también incluyó la colocación de calcomanías informativas en el interior y exterior de vehículos, con mensajes para prevenir la violencia de género y recordar la importancia de denunciar cualquier situación de riesgo.

De acuerdo con la dependencia, el objetivo es que operadores y pasajeros asuman una responsabilidad directa frente a estos casos y que la seguridad de las usuarias forme parte de la operación cotidiana del servicio.

Las jornadas continuarán en otros puntos del estado como parte del Plan Estratégico para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Hasta ahora no se informó cuántas unidades participaron ni cuántos conductores recibieron la orientación.