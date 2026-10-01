Choferes de plataforma hacen base pese a prohibición

– SMyT recordó que los vehículos de plataforma no pueden hacer base o sitio y revisó documentación de los operadores –

Conductores de plataformas digitales fueron detectados haciendo base sobre el boulevard Belisario Domínguez, a la altura de Plaza Crystal, en Tuxtla Gutiérrez, durante un operativo de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT).

La dependencia informó que esta práctica está prohibida para el servicio de transporte privado especializado con chofer contratado mediante aplicaciones.

Durante la supervisión, personal de la SMyT explicó a los operadores que el artículo 359 Nonies del Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas establece que estas unidades no pueden realizar base o sitio en la vía pública.

Como parte del operativo, elementos de la Guardia Vial Preventiva también revisaron la documentación obligatoria de vehículos y conductores, entre ella licencia de conducir y tarjeta de circulación.

Las acciones se realizaron en distintos puntos de Tuxtla Gutiérrez como parte del convenio de colaboración entre la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la SMyT.

La dependencia señaló que las revisiones buscan ordenar la prestación del servicio, verificar el cumplimiento de la normativa y mejorar las condiciones de seguridad para las personas usuarias.