Chimalapas, foco rojo

DESDE EL SUR

Armando Chacón

Comenzamos… Muchos alcaldes andan nerviosos ante la incertidumbre de quien los sustituirá en el cargo. Es un secreto a voces que a la mayoría las cuentas no les cuadra y la ASE (Auditoria Superior del Estado) y ASF (Auditoria Superior de la Federación) revisarán con lupa hasta el último comprobante que integren en la comprobación. Un caso es de Agenor Domínguez Hernández, más conocido en los lupanares como “El Pollo”, alcalde de Simojovel que tenía la esperanza que lo sustituya su esposa Florydalma Flores Torres, se compró -en estos últimos años- varias propiedades y cada día salen a la luz su corruptela y los presta nombres de supuestos compradores, eso lo comentan al interior de ese ayuntamiento sus colaboradores. Ya daremos a conocer algunas “joyitas” del pollo que salió bueno para enriquecerse del erario público y anda buscando protección, por eso no sale del Congreso del Estado llevando a regalar esculturas, pulsos y collares de ámbar y ofreciendo algunas obras a conocidos diputados que tienen constructoras para que no lo toquen, para gozar de impunidad en el futuro. Este ayuntamiento de la tierra del Ámbar debe ser auditado por las autoridades de la ASE y de la ASF, antes de que termine el trienio.

Continuamos… Otro municipio que anda en las mismas condiciones es Huitiupán. Amalia Ochoa Ramos, la alcaldesa de ese lugar, se dice que su esposo Carlos Montejo es quien maneja a su antojo el presupuesto municipal, un negociazo que le ha dejado millonarias ganancias a tal grado que ya se compró una gasolinera y un edificio. Pronto tendremos más datos y se los daremos a conocer sobre esta corrupta situación. Veremos a cuáles de los alcaldes de la región Norte y Selva ya les reservan una cama en El Amate.

Seguimos… Como lo comentamos en la entrega anterior, Janeth Cruz Gómez actual delegada del INPI en Chiapas se perfila para ser la próxima alcaldesa de Las Margaritas y el actual alcalde Bladimir Hernández Álvarez va que vuela a una diputación federal, los dos estuvieron en Palacio Nacional en el Segundo Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. El director general del INPI, Regino Montes convocó a Janeth Cruz, en su calidad de presidenta del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, para asistir como invitada al Segundo Informe presidencial. Janeth cómo es su costumbre, se aprovechó de la situación y metió a su pareja sentimental, un tal Julio Pinto que nada tiene que ver en asuntos indígenas, cuando ese asiento lo debió ocupar algún líder indígena de otro estado. Esto fue mal visto ya que los lugares estaban destinados para personalidades del mundo político, religioso, empresarial y de organizaciones sociales, pero no para los galanes de las funcionarias. El galanazo de Janeth, Julio Pinto y próximo presidente del DIF Municipal presumió en su cuenta de redes sociales, fotos donde se encuentra dentro de Palacio escuchando el informe.

Terminamos… Allá en la zona de Chimalapas, donde el gobierno de Chiapas ha realizado un operativo de seguridad donde intervienen el grupo Pakal y policía estatal para evitar que los chiapanecos que viven en ese lugar sean agredidos y expulsados de sus lugares de origen por los oaxaqueños que han invalidado esos terrenos. Los habitantes de esa comunidad de Los Chimalapas realizaron una marcha para exigir a los tres órdenes de gobierno atención a la inseguridad en la tenencia de la tierra y garantías a su integridad física y de sus familias, temen ser víctimas de un ataque armado de los oaxaqueños que gozan del apoyo de la delincuencia organizada. Esto debería de capturar la atención de diputados locales y federales chiapanecos para alzar la voz en Tribuna y exigir al gobierno federal atienda y resuelva este problema que podría hacer crisis en cualquier momento-

De Salida… Los hechos violentos donde perdieron la vida dos personas en Pueblo nuevo Solistahuacán el pasado domingo al concluir un evento del Partido local Humanista que encabeza el subsecretario de Educación Federalizada, Alfredo Ramírez Guzmán. El acto político sirvió para tomarle la protesta como dirigente municipal de ese partido en Pueblo Nuevo, al edil Erlen Sánchez, que busca la reelección. Erlen ganó la elección por a la alcaldía por el partido Mover a Chiapas que perdió su registro, ahora va con los colores de la franquicia PH. Después del evento se escucharon disparos donde pierden la vida dos personas. Este acontecimiento se hizo viral por ser una ejecución y no un “incidente” como lo dio a conocer ese partido. Verdaderamente se desconoce si estos hechos están relacionados con gente que participó en el evento de toma de protesta de Erlen, aquí lo cierto es que quien es el vocero de PH, no está capacitado para reaccionar inmediatamente, cuando se emitió el boletín ya la noticia había dado la vuelta al mundo, los propios habitantes de Pueblo Nuevo se encargaron de reenviar la nota. Pueblo Nuevo se convierte en uno de los municipios rojos para la elección del año que viene. En ese lugar el partido verde tiene muchos seguidores y se prevé una confrontación cerrada con el Partido Humanista, así lo suponen. Por el bien de todos, esperamos que se tomen las medidas preventivas para evitar más hechos lamentables… Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.