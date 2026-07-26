Chiapas ya suma dos mil 300 denuncias por violencia

– San Cristóbal concentra 239 casos; la dependencia ofrece apoyo psicológico, jurídico y canalización inmediata –

Más de dos mil 300 denuncias por violencia contra las mujeres fueron recibidas en Chiapas hasta julio de este año, informó Marian Vázquez González, titular de la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género. De ese total, 239 casos corresponden a San Cristóbal de Las Casas.

La funcionaria declaró a OEM-Informex que las cifras obligan a reforzar la prevención y la atención en colonias, comunidades y domicilios. Personal estatal y municipal realiza recorridos e imparte talleres para explicar cómo identificar y denunciar agresiones físicas, psicológicas, sexuales, económicas o patrimoniales.

Vázquez González explicó que, desde la primera llamada, las víctimas reciben atención psicológica y jurídica, y después los casos son turnados a las instancias correspondientes. En el estado operan 79 Centros Libres, donde se ofrece acompañamiento y canalización.

La dependencia trabaja con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo. Durante 2025, Chiapas registró un promedio de 24 denuncias diarias por violencia familiar. Además, hasta julio de 2026 se contabilizaron 25 feminicidios, 20% más que en el mismo periodo de 2025.

La secretaría también mantiene acciones para prevenir embarazos y maternidades forzadas en niñas y adolescentes de zonas rurales. La línea 961 462 9340 brinda orientación y recibe solicitudes de ayuda. (Foto: Senado de la República)