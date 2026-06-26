Chiapas ya es cuarto lugar nacional por casos de VIH

– Organización denuncia falta de medicamentos, pruebas rápidas y acciones de prevención durante el gobierno anterior –

Chiapas se ubica en el cuarto lugar nacional por casos de VIH, de acuerdo con datos citados por la organización Una Mano Amiga en la Lucha contra el Sida, que responsabilizó al exgobernador Rutilio Escandón Cadenas y al exsecretario de Salud José Cruz Castellanos por el deterioro en la atención.

Según información publicada por Diario del Sur, Rosemberg López Samayoa, presidente de la organización, señaló que el estado pasó del lugar 24 o 25 al cuarto sitio nacional, detrás de Ciudad de México, Estado de México y Veracruz.

La agrupación citó datos de Censida que registran mil 673 casos acumulados en Chiapas entre 2014 y 2025, con una prevalencia de 5.2%. López Samayoa afirmó que durante la administración anterior faltaron medicamentos antirretrovirales, pruebas rápidas, preservativos y lubricantes, además de fallas en los CAPASITS, centros encargados de atender a pacientes con VIH.

También acusó que se dejaron de hacer acciones de búsqueda intencionada, lo que provoca que algunas personas lleguen a etapa de Sida. Consideró grave que todavía existan ingresos a Ciudad Salud por una condición que puede atenderse con diagnóstico oportuno.

El representante recordó que antes operaba un grupo estatal de VIH con 18 organizaciones, pero dejó de ser tomado en cuenta. También dijo que ya no se comparten boletines epidemiológicos ni existen datos claros desde la coordinación estatal.