Chiapas y Tabasco alistan operativos contra el dengue

– Las acciones espejo se aplicarán en Pichucalco-Teapa y Amatán-Tacotalpa con saneamiento y vigilancia –

Autoridades de salud de Chiapas, Veracruz y Tabasco acordaron reforzar la prevención y control del dengue en zonas limítrofes mediante operativos coordinados y acciones simultáneas en puntos con transmisión activa.

El acuerdo surgió durante la primera Reunión Técnica Interestatal Chiapas-Veracruz-Tabasco, donde se definió que Chiapas trabajará de manera conjunta con Tabasco en las regiones de Pichucalco-Teapa y Amatán-Tacotalpa.

Las brigadas realizarán tareas de saneamiento básico, eliminación de criaderos, control larvario, nebulización y vigilancia epidemiológica. También se reforzará la estrategia “Lava, Tapa, Voltea, Tira” para reducir espacios donde se reproduce el mosquito transmisor.

Durante el encuentro se planteó aprovechar la experiencia de Chiapas con la Red de Municipios por la Salud para organizar jornadas masivas de eliminación de criaderos, considerada una de las principales medidas para prevenir contagios.

Por parte de Chiapas participaron responsables estatales de Programas Preventivos, Vectores y Dengue, además de personal de las jurisdicciones sanitarias de Pichucalco y Palenque. Los acuerdos buscan mantener vigilancia coordinada y responder de manera conjunta ante focos de transmisión en las franjas fronterizas.