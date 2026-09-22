Chiapas, último lugar en escolaridad y participación

– El estado promedia 8.2 años de estudio y una participación económica de 49.9%, las cifras más bajas del país –

Chiapas se ubicó en el último lugar nacional tanto en grado promedio de escolaridad como en participación económica de la población, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi.

Entre las personas de 15 años y más, el estado registró un promedio de 8.2 años de estudio, por debajo de Guerrero, con 9.0, y Oaxaca, con 8.7. El promedio nacional fue de 10.3 años, mientras que la Ciudad de México alcanzó 12.0.

En participación económica de la población de 12 años y más, Chiapas también ocupó la última posición con 49.9 por ciento, por debajo de Tabasco, con 50.2, y Zacatecas, con 50.7. La media nacional fue de 55.1 por ciento.

Los datos adquieren mayor peso al considerar que Chiapas tiene la población más joven del país, con una edad mediana de 26 años. Además, en 2024 registró la tasa global de fecundidad más alta de México, con 1.8 hijas e hijos por mujer, frente a un promedio nacional de 1.2.

La encuesta también muestra que 29 por ciento de la población de tres años y más hablaba alguna lengua indígena, proporción que comparte con Oaxaca como la más alta del país.

En conjunto, los indicadores muestran un estado joven, con alta presencia indígena, pero con rezagos importantes en años de estudio y participación dentro de la actividad económica.