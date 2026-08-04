Chiapas suma dos mil millones de dólares en remesas

– El estado ocupó el sexto lugar nacional, aunque el flujo cayó 0.92 por ciento frente al primer semestre de 2025 –

Las familias de Chiapas recibieron dos mil 027.99 millones de dólares en remesas durante el primer semestre de 2026, cifra que colocó al estado en el sexto lugar nacional entre las entidades con mayor captación de recursos enviados desde el extranjero.

De acuerdo con datos del Banco de México, Chiapas concentró 6.59 por ciento de los 30 mil 759.23 millones de dólares que ingresaron al país por este concepto entre enero y junio.

El monto estatal, sin embargo, representó una disminución de 0.92 por ciento frente al mismo periodo de 2025, cuando se recibieron dos mil 046.82 millones de dólares. La diferencia fue de 18.83 millones.

Pese a la reducción, Chiapas se mantuvo entre los principales receptores junto con Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Ciudad de México y Oaxaca. También ocupó el primer lugar en la región sur-sureste, por encima de Veracruz, Tabasco y Campeche.

Estos recursos sostienen el gasto cotidiano de miles de hogares, sobre todo en alimentación, salud, educación y mejoramiento de vivienda. También mueven el consumo y el comercio en regiones como Los Altos, Soconusco y la Zona Metropolitana.

A nivel nacional, las remesas crecieron 3.1 por ciento en la primera mitad de 2026. Más de 99 por ciento de las operaciones se realizaron mediante transferencias electrónicas, según Banxico. (Foto: MVS)