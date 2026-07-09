Chiapas suma cero robos carreteros, presume la SSP

– Óscar Aparicio afirmó que la estrategia permite recorrer los 124 municipios y pidió mantener la denuncia –

La Secretaría de Seguridad del Pueblo aseguró que en Chiapas se puede recorrer la entidad sin robos carreteros, como resultado de la presencia en territorio y la coordinación permanente entre autoridades. Su titular, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, sostuvo que hoy los 124 municipios pueden visitarse con mayor tranquilidad.

“En esta Nueva ERA tenemos cero robos carreteros”, afirmó el funcionario estatal, al señalar que la estrategia de seguridad ya no se queda solo en operativos, sino en presencia cercana al pueblo y trabajo conjunto con la sociedad.

Aparicio Avendaño destacó que, bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la seguridad dejó de ser discurso para convertirse en resultados que, dijo, “se ven y se sienten”. Añadió que la recuperación de la confianza alcanza a la población local y a quienes llegan de visita.

El titular de la SSP indicó que este avance representa apenas el primer paso en la ruta de la paz. Explicó que la estrategia combina acciones por tierra y aire, pero también contacto directo en las comunidades, atención a la denuncia y coordinación con distintos sectores.

Finalmente, llamó a la ciudadanía a seguir participando, al considerar que la denuncia sí da resultados. Aparicio sostuvo que Chiapas continuará en la ruta correcta mientras sociedad y gobierno mantengan el trabajo unido para cuidar la tranquilidad en caminos y municipios.