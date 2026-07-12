Chiapas suma 98 mil mujeres aseguradas ante el IMSS

– El registro creció 0.79 por ciento en marzo; Tuxtla encabezó los aumentos municipales de trabajadoras –

Chiapas registró en marzo de 2026 un total de 98 mil 786 mujeres trabajadoras aseguradas ante el IMSS, una cifra que representa 772 empleos más que en febrero y mantiene al estado con una participación de 1.08 por ciento en el total nacional.

De acuerdo con el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Chiapas, el aumento mensual fue de 0.79 por ciento. Frente a marzo de 2025, el avance fue menor, con 261 trabajadoras más, equivalente a un crecimiento de 0.26 por ciento.

Del total de mujeres afiliadas al IMSS en la entidad, 91 mil 132 son trabajadoras permanentes, ya sea en el ámbito urbano o del campo. Ese grupo representa 92.25 por ciento de las aseguradas y coloca a Chiapas en el octavo lugar nacional en esta categoría, por encima del promedio del país, que es de 89.27 por ciento.

El reporte señala que, entre marzo de 2025 y marzo de 2026, las trabajadoras permanentes crecieron en 161 casos. En una mirada más amplia, de marzo de 2020 a marzo de 2026, Chiapas pasó de 83 mil 32 a 98 mil 170 trabajadoras permanentes, lo que significa 15 mil 138 aseguradas más.

Por sectores, la mayor parte se concentra en servicios y comercio, con 80 mil 57 trabajadoras, mientras que el sector secundario suma 14 mil 579 y el primario 4 mil 150. Los mayores incrementos municipales se registraron en Tuxtla Gutiérrez, Ocosingo, Huehuetán, San Cristóbal y Mapastepec. (Foto: Especial)