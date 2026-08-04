Chiapas solo tiene 26 alcaldesas de 124 municipios

– Paulina Conde señaló que deberían ser 62 y pidió auditar el dinero destinado a formar liderazgos femeninos –

Chiapas tiene únicamente 26 mujeres al frente de sus 124 ayuntamientos, lejos de las 62 que se necesitarían para cumplir con la paridad sustantiva, advirtió la activista y abogada Paulina Conde.

La defensora de los derechos políticos de las mujeres, explicó al medio OEM Informex que, aunque la Constitución estatal obliga a registrar 50 por ciento de candidaturas femeninas, ese principio no se refleja en el reparto real del poder municipal. De las 26 alcaldesas actuales, 23 llegaron como constitucionales y tres son interinas en Cintalapa, Ocozocoautla y Frontera Comalapa.

Conde sostuvo que los partidos encuentran “rendijas” para cumplir solo en el registro, pero no en el resultado. Añadió que las mujeres avanzaron en diputaciones locales, federales y en el Senado, mientras las presidencias municipales siguen como el principal rezago.

También pidió al INE y al IEPC auditar el uso de los recursos que los partidos deben destinar a la capacitación política de mujeres. A nivel nacional corresponde tres por ciento de su financiamiento ordinario y en Chiapas seis por ciento.

La activista planteó una reforma electoral para obligar a que la mitad de los municipios sea encabezada exclusivamente por candidatas. “No es que no haya mujeres ni preparación, es que les mueven el derecho”, afirmó.