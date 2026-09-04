Chiapas será sede global de alfabetización

– Eduardo Ramírez se reunió con representantes ante la Unesco para revisar los eventos del siete al nueve de septiembre –

En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión de trabajo con el embajador y representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Juan Antonio Ferrer Aguilar, y el ministro de la Delegación Permanente de México en la Unesco, Armando Ahued Ahedo, donde dialogaron sobre los eventos que se llevarán a cabo del siete al nueve de septiembre, en los que Chiapas será sede de la Celebración Global del Día Internacional de la Alfabetización 2027.

Ramírez Aguilar valoró el interés de la Unesco en las políticas públicas que su gobierno ha implementado en materia de alfabetización, mismas que están transformando vidas y llevando justicia social y humanismo a todos los rincones del estado.

De igual forma, abordó las acciones orientadas al cuidado del medio ambiente mediante la restauración de microcuencas y la promoción del turismo de naturaleza, que contribuyen a la protección de la madre tierra y la sustentabilidad.