Chiapas se está transformando en el hogar que todos queremos: Óscar Aparicio

Durante la visita a Chiapas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Federación, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, afirmó que, a dos años del triunfo que dio paso a la continuidad de la transformación, los resultados no son un discurso sino una realidad.

En este marco, Aparicio Avendaño destacó que hoy el pueblo de México tiene un rumbo claro, porque se trabaja con honestidad, responsabilidad y firmeza.

“Estamos firmes con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con nuestro gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, para seguir sumando esfuerzos para que la paz y el bienestar estén presentes en cada hogar. Vamos avanzando, hoy Chiapas y México tienen un rumbo claro, porque se trabaja de la mano y en coordinación con la Federación”, declaró.

Detalló que gracias a una comunicación directa con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Federación, Omar García Harfuch, se ha logrado la desarticulación de grupos delictivos y aseguramientos de narcóticos, además de una estrategia de prevención efectiva que ha permitido que Chiapas ocupe el primer lugar nacional con mayor disminución en la incidencia delictiva.

“Cada cifra, cada resultado, es por el gran trabajo de todas las instituciones de seguridad, hoy somos un equipo que trabaja en territorio y cercano a su gente para que la transformación llegue a cada municipio”, puntualizó.