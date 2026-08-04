Chiapas reporta una de las menores tasas de homicidio

– INEGI reportó 427 muertes por presunto homicidio en 2025, menos de la mitad de las registradas un año antes –

Chiapas cerró 2025 con una de las tasas más bajas de defunciones por homicidio en el país, de acuerdo con datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La entidad registró siete casos por cada 100 mil habitantes, mientras la media nacional fue de 21.

Las Estadísticas de Defunciones Registradas contabilizaron 427 muertes por homicidio en Chiapas durante ese año. La cifra quedó muy por debajo de las 932 reportadas en 2024, aunque el propio INEGI aclaró que la información de 2025 todavía es preliminar y corresponde a los registros disponibles hasta el momento.

Para calcular la tasa estatal, el instituto tomó como referencia una población estimada de cinco millones 949 mil 99 habitantes al 30 de junio de 2025.

En la comparación nacional, Yucatán tuvo la tasa más baja, con dos homicidios por cada 100 mil habitantes, seguido de Coahuila con tres, Durango con seis, y Chiapas y Querétaro con siete. En el extremo contrario quedaron Colima con 89, Baja California con 55, Sonora con 54, Chihuahua con 53 y Guanajuato con 51.

Estas estadísticas se construyen a partir de certificados de defunción y no de carpetas de investigación, por lo que ofrecen una medición distinta a la que presentan las fiscalías sobre este delito.