Chiapas registra la tasa delictiva más baja del país

– La ENVIPE reporta una caída de 20.7% en delitos y de 13.6% en víctimas; la extorsión fue el ilícito más frecuente –

Chiapas registró en 2025 la tasa de delitos más baja del país, con 17 mil 728 por cada 100 mil habitantes, una reducción de 20.7 por ciento respecto a 2024, cuando el indicador se ubicó en 22 mil 366, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 del INEGI.

El estado también presentó la menor tasa de víctimas de delito a nivel nacional, con 13 mil 462 por cada 100 mil habitantes. Un año antes había registrado 15 mil 576, por lo que la disminución fue de 13.6 por ciento.

A nivel nacional, la tasa de víctimas se ubicó en 23 mil 473 por cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa de delitos fue de 34 mil 442. En ambos indicadores, Chiapas se mantuvo por debajo del promedio del país.

La ENVIPE también muestra que la extorsión fue el delito más frecuente en Chiapas durante 2025. A nivel nacional, el fraude encabezó la incidencia en 27 entidades, la extorsión en tres y el robo o asalto en calle o transporte público en dos.

El INEGI precisa que la encuesta mide delitos del fuero común y no capta otros como delincuencia organizada, narcotráfico, portación de armas exclusivas del Ejército o tráfico de personas indocumentadas.

Los datos corresponden a estimaciones de victimización y no al número de denuncias presentadas ante las fiscalías.