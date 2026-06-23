Chiapas queda segundo en casos de barrenador

– Veracruz encabeza 2026 con 78 contagios; Chiapas suma 52 y llega a 142 casos acumulados en dos años –

Chiapas se mantiene entre las entidades más afectadas por la miasis humana causada por el gusano barrenador, aunque en 2026 Veracruz pasó al primer lugar nacional con 78 casos confirmados.

De acuerdo con el informe de Vigilancia Epidemiológica de la Semana 23, la Secretaría de Salud registra 329 casos en el país durante este año. Chiapas reporta 52 contagios y ocupa el segundo lugar nacional, con el 15.8 por ciento del total.

Después de Veracruz y Chiapas aparecen Oaxaca, con 38 casos; Puebla, con 29, y Guerrero, con 27. En la última semana se confirmaron 34 nuevos contagios en México. Puebla tuvo 10, Veracruz nueve, Oaxaca seis y Chiapas tres.

La entidad sigue como uno de los puntos de mayor atención porque, al sumar los registros de 2025 y 2026, acumula 142 casos, la cifra más alta desde que inició la vigilancia especial por esta enfermedad en el país.

A nivel nacional se contabilizan 446 casos acumulados y dos defunciones asociadas, registradas en Oaxaca y Yucatán.

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el 26 de junio inaugurará en Chiapas la planta de producción de moscas estériles del gusano barrenador del ganado. El proyecto, con inversión conjunta de 51 millones de dólares entre México y Estados Unidos, tendrá capacidad para producir más de 100 millones de moscas estériles por semana. (Foto: IA)