Chiapas, puerta de entrada de azúcar de contrabando

– Gobernadora de Veracruz afirma que azúcar guatemalteca pasa por ingenios chiapanecos antes de venderse en México –

Parte del azúcar que ingresa de Guatemala a México estaría entrando de contrabando por Chiapas y sería comercializada como producto nacional, de acuerdo con declaraciones de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García.

La mandataria sostuvo que existe una entrada masiva de azúcar guatemalteca y que una parte evade los aranceles mediante su ingreso ilegal por territorio chiapaneco. Según su versión, después de cruzar la frontera, el producto pasa por algunos ingenios de Chiapas, donde recibiría identificación mexicana antes de incorporarse al mercado nacional.

Nahle señaló que el tema ya fue planteado ante la Secretaría de Agricultura y anunció que Veracruz reforzará los controles en sus estaciones de inspección para impedir el ingreso de ese endulzante.

También indicó que buscarán coordinación con la aduana ubicada en Chiapas para conocer las cantidades que ingresan y dar seguimiento a posibles operaciones irregulares.

La gobernadora atribuyó este flujo al elevado nivel de los aranceles y aseguró que el comercio ilegal afecta a la industria azucarera mexicana. Como referencia, mencionó que Guatemala reportó un récord histórico en sus exportaciones de azúcar.

Estas declaraciones colocan a Chiapas como una de las rutas señaladas para la entrada del producto y apuntan al posible uso de ingenios del estado para incorporarlo al mercado con identificación nacional. (Foto: LM Noticias)