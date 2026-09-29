Chiapas Puede es referente mundial, dice la Unesco

– Un jurado internacional resaltó su enfoque multilingüe y el papel de las lenguas indígenas en alfabetización –

El programa de alfabetización Chiapas Puede fue señalado como un referente internacional por David Mallows, integrante del jurado de los Premios Internacionales de Alfabetización de la Unesco 2026, quien destacó su enfoque multilingüe y el reconocimiento de las lenguas indígenas.

Mallows, profesor del Instituto de Educación de University College London, afirmó que el proyecto coloca a las personas en el centro y representa un modelo que apuesta por la diversidad lingüística en lugar de la homogeneidad.

El reconocimiento se dio luego de que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar recibiera el Premio Unesco-Confucio de Alfabetización por Chiapas Puede, programa enfocado en alfabetización funcional de personas adultas del medio rural y jóvenes no escolarizados, con apoyo de herramientas tecnológicas.

El investigador británico explicó que el jurado evaluó 120 proyectos y consideró que la propuesta chiapaneca sobresalió por su perspectiva sobre multilingüismo, lenguas indígenas y una pedagogía inspirada en Paulo Freire.

También señaló que la intención del premio es impulsar la continuidad y fortalecimiento de experiencias que puedan servir como referencia para otros países.

El jurado internacional es designado por la dirección general de la Unesco y está integrado por especialistas de distintos países en alfabetización, educación de jóvenes y adultos y políticas educativas.