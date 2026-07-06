﻿Chiapas Open BJJ reunió a los mejores 

• Se tuvo una gran respuesta de escuelas de diferentes municipios de Chiapas, así como de los estados de Veracruz, Hidalgo y CDMX

Con la participación de 184 atletas provenientes de 22 academias, se llevó a cabo este fin de semana la edición número cinco del Chiapas Open BJJ 2026, que se realizó en las instalaciones del Instituto del Deporte en Tuxtla Gutiérrez.

En entrevista, el presidente de la Asociación Chiapaneca de Jiu Jitsu, Javier Ley Torres, destacó que se tuvo una gran respuesta de escuelas de diferentes municipios de la entidad, así como de los estados de Veracruz, Hidalgo y CDMX.

“Muy contentos de celebrar una edición más del Chiapas Open, es un evento que tiene como objetivo promover el Jiu Jitsu, tenemos muchos niños, niñas y jóvenes talentosos, y tenemos que impulsar espacios para que se fogueen y encuentren una oportunidad de seguir creciendo”, declaró.

Detalló que, el evento se realizó en las modalidades de Gi y No Gi en las categorías infantil, juvenil, adultos, master y senior en ambas ramas: “Hubo una gran participación en las categorías menores, eso refleja el trabajo que viene realizando cada entrenador en su escuela”.

Ya acerca de la premiación por equipos: la academia de Top Brother Chiapas se quedó con el primer lugar, Imperium se ubicó en el segundo puesto y cerró la lista de las tres mejores delegaciones, Lucky MMA.

Finalmente, Ley Torres expresó que tienen planeado celebrar un campamento, aún con fecha y sede por definir, con la finalidad de seguir fortaleciendo el Jiu Jitsu en Chiapas.