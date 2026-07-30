Chiapas ocupa octavo lugar en crecimiento económico

– El Inegi reportó un avance anual de 2.0% y trimestral de 0.7%; la entidad se ubicó en el octavo lugar –

Chiapas se colocó entre las 10 entidades con mayor crecimiento económico del país durante el primer trimestre de 2026, al registrar un avance anual de 2.0 por ciento, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del Inegi.

Con cifras desestacionalizadas, el estado ocupó el octavo lugar nacional tanto en la variación anual como en la trimestral. En esta última alcanzó un crecimiento de 0.7 por ciento frente al trimestre previo.

El desempeño estuvo impulsado principalmente por las actividades secundarias y terciarias, que agrupan sectores como la industria, el comercio y los servicios. En la comparación anual, Chiapas quedó por arriba de Michoacán, Guanajuato, Nuevo León y Querétaro.

Solo Hidalgo, Tamaulipas, Colima, Tabasco, Puebla, Baja California Sur y Yucatán mostraron resultados superiores durante el periodo analizado.

Luis Pedrero González, secretario de Economía y del Trabajo, señaló que el reto será mantener la tendencia mediante inversión, capacitación laboral, apoyo a emprendimientos y vinculación con el sector productivo.

El funcionario sostuvo que el crecimiento deberá traducirse en más empleos, mejores ingresos y nuevas oportunidades. Para ello, la dependencia anunció que continuará trabajando con los sectores público, privado, social y académico para impulsar proyectos productivos y atraer inversiones al estado.